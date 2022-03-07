ВМС Украины подбили вражеский корабль в Одесской области (видео)

Враг снова отступил.
В ночь на 7 марта подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины, защищающие Одесскую область, подбили вражеский корабль.
Враг снова отступил.
Опубликовано видео с ночным артиллерийским ударом на странице ВМС в Facebook.
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❗️Сегодня, 07 марта 2022 года, подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины, защищающие Одесщину поразили вражеский корабль. Враг снова отступил. #stoprussiaОпубликовано ВМС ВС Украины Понедельник, 7 марта 2022 г.