ВМС України вразили ворожий корабель на Одещині (відео)

Ворог знову відступив.
У ніч роти 7 березня підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України, що захищають Одещину, вразили ворожий корабель.
Ворог знову відступив.
Оприлюднено відео з нічним артилерійським ударом на сторінці ВМС у Facebook.
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❗️Сьгодні, 07 березня 2022 року, підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України,що захищают Одещину вразили ворожий корабель. Ворог знову відступив. #stoprussiaОпубликовано ВМС ЗС Украины Понеділок , 7 березня 2022 р.