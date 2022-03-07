ВМС України вразили ворожий корабель на Одещині (відео)

ВМС України вразили ворожий корабель на Одещині (відео)

Ворог знову відступив.

У ніч роти 7 березня підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України, що захищають Одещину, вразили ворожий корабель.

Ворог знову відступив.

Оприлюднено відео з нічним артилерійським ударом на сторінці ВМС у Facebook.

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