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Кулеба закликав Китай знайти політичне рішення для припинення війни в Україні

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Кулеба закликав Китай знайти політичне рішення для припинення війни в Україні

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За його словами, Київ поділяє позицію Пекіна про необхідність політичного вирішення війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд Китаю зіграти важливу роль у завершенні російського вторгнення до України.

"Протягом десятиліть українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна про необхідність пошуку політичного рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу зіграти важливу роль в цих зусиллях", - написав він  в Twitter.

Раніше міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай відкидає всі обвинувачення, що лунають від інших країн на його адресу, й не піддаватиметься тиску, який міжнародна спільнота намагається чинити на Пекін. У Китаї кажуть, що республіка сприятиме переговорам між Україною і Росією, аби якнайшвидше припинити бойові дії.

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