Зеленський: Щоб виконати ультиматум Росії - треба нас всіх знищити

Зеленський: Щоб виконати ультиматум Росії - треба нас всіх знищити

Президент розповів про складність переговорів з РФ.

Ні український народ, ні українська влада не погодяться на виконання ультиматумів, які висуває Росія під час перемовин.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" заявив президент Володимир Зеленський.

"У нас є ультиматум, ось є пункти — виконуйте, і тоді ми закінчимо війну" — це неправильно, ні до чого не призведе, до жодного результату. Питання не в мені, питання, знов-таки, в тому, що люди і влада об’єднані", — зазначив президент.

За його словами, відтак ані керівництво України, ані її народ не виконають російських умов.

"Ультиматум не зможе виконати Україна, от і все. Просто ми не зможемо це фізично. Ми втратили людей... Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний, наприклад, "віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь. Віддайте нам Київ". Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні президент — ми не зможемо це зробити", - сказав він.

Президент наголосив, що російський ультиматум буде виконаний тільки у разі повного знищення України.

"Що ви хочете? Всіх нас знищити? Тому я й відповів — ми можемо виконати ультиматум, тільки коли нас не буде", — підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що війна Росії проти України - це найстрашніша війна у Європі від часів Другої світової.

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