Війна Росії проти України заходить у глухий кут — CNN

У США вважають, що українці не здадуться.

Війна Росії проти України заходить у глухий кут, жодна зі сторін не має наміру здаватися.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

За його інформацією, російські сухопутні сили залишаються в безвиході, а російські бойові літаки не можуть добитися панування в повітрі над Україною.

"Якщо ми ще не зайшли в глухий кут, то швидко наближаємося до нього. Чи здадуться українці? Ні. І вони ясно дали зрозуміти, що не здадуться", - заявив він.

За словами чиновника, Росія також не відступає, незважаючи на свої втрати. В останні кілька днів російські сили продовжують збирати підкріплення та намагаються покращити матеріально-технічне забезпечення як на Київському, так і на південних оперативних напрямках.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ні український народ, ні українська влада не погодяться на виконання ультиматумів, які висуває Росія під час перемовин.

Президент наголосив, що російський ультиматум буде виконаний тільки у разі повного знищення України.

"Що ви хочете? Всіх нас знищити? Тому я й відповів — ми можемо виконати ультиматум, тільки коли нас не буде", — підсумував Зеленський.

Читайте також: