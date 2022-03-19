"Шахтер" передал гуманитарную помощь украинской армии

Клуб передал теплую одежду на общую сумму более миллиона гривен.

Донецкий "Шахтер" оказал гуманитарную помощь украинской армии, противостоящей российским оккупантам.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

Отмечается, что клуб передал теплую одежду на общую сумму более 1 миллиона гривен для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

В комплекты вошли термоформа и верхняя одежда, которые помогут украинским воинам переносить холодные погодные условия.

Напомним, что английский футбольный клуб "Мидлсбро", выступающий во втором по престижности дивизионе страны, передаст все деньги, вырученные от продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Англии против "Челси", в помощь Украине.

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