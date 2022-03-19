"Шахтар" передав гуманітарну допомогу українській армії

Клуб передав теплий одяг на загальну суму понад мільйон гривень.

Донецький "Шахтар" надав гуманітарну допомогу українській армії, яка протистоїть російським окупантам.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Зазначається, що клуб передав теплий одяг на загальну суму понад 1 мільйон гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

У комплекти увійшли термоформа та верхній одяг, які допоможуть українським воїнам переносити холодні погодні умови.

Нагадаємо, що англійський футбольний клуб "Мідлсбро", який виступає у другому за престижністю дивізіоні країни, передасть всі гроші, виручені від продажу квитків на матч 1/4 фіналу Кубка Англії проти "Челсі", на допомогу Україні.

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