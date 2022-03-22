Окупанти вимагають від білорусів перерізати траси Київ-Чоп та Київ-Ковель.

Генеральний штаб Російської Федерації вимагає від Білорусі розпочати військову операцію в Україні.

Також читайте Російські окупанти в награбованому одязі тікають у бік кордону з Білоруссю - Генштаб

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на розвідку.

"Генштаб РФ вимагає від Білорусі розпочати військову операцію в Україні з метою перерізання трас Київ-Чоп та Київ-Ковель. Але командування армії Білорусі поки що розуміє, що не зможе виконати це завдання. Йде робота з особовим складом та накопичення резервів російської підтримки, повідомляє розвідка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що США не змогли визначити, чи призначила Росія воєначальника, відповідального за керівництво війною РФ в Україні, через те, що російський штурм дезорганізований. За словами двох представників Міноборони США, без вищого командувача на театрі військових дій на території України або поруч із нею, підрозділи з різних військових округів Росії, які діють у різних частинах України, схоже, змагаються за ресурси, а не координують свої зусилля.