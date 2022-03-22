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Генштаб РФ требует от Беларуси начать военную операцию в Украине

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Генштаб РФ требует от Беларуси начать военную операцию в Украине

Министерство обороны Республики Беларусь (https://t.me/modmilby/12588)

Оккупанты требуют от белорусов перерезать трассы Киев-Чоп и Киев-Ковель.

Генеральный штаб Российской Федерации требует от Беларуси начать военную операцию в Украине.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на разведку.

"Генштаб РФ требует от Беларуси начать военную операцию в Украине с целью перерезания трасс Киев-Чоп и Киев-Ковель. Но командование армии Беларуси пока понимает, что не сможет выполнить эту задачу. Идет работа с личным составом и накопление резервов российской поддержки, сообщает разведка", — говорится в сообщении.

Напомним, что США не смогли определить, назначила ли Россия военачальника, ответственного за руководство войной РФ в Украине, из-за того, что российский штурм дезорганизован. По словам двух представителей Минобороны США, без высшего командующего на театре военных действий на территории Украины или рядом с ней, подразделения из разных военных округов России, действующие в разных частях Украины, похоже, соревнуются за ресурсы, а не координируют свои усилия.

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