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Росіяни винесли з банків понад трильйон рублів готівки

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Росіяни винесли з банків понад трильйон рублів готівки

Associated Press

Відтік коштів із вкладів став рекордним із 2008 року.

Росіяни після введення санкцій проти РФ у лютому винесли з банків 1,2 трильйона рублів

Про це повідомили в Центральному банку Росії.

Зазначається, що в умовах санкцій проти найбільших російських банків виникло "негативне інформаційне тло", яке сприяло підвищеному попиту населення на готівку

"Йдеться як про рублі, так і про валюту. За лютий кошти населення банках знизилися на 1,2 трлн рублів (3,5%)", – заявили у Центробанку.

Нагадаємо, що в Росії вже цього тижня уряд може ухвалити рішення про оголошення мораторію на банкрутства. Під час мораторію кредитори не мають права ініціювати банкрутство боржників.

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