Россияне вынесли из банков более триллиона рублей наличных

Отток средств по вкладам стал рекордным с 2008 года.
Россияне после введения санкций против РФ в феврале вынесли из банков 1,2 триллиона рублей.
Об этом сообщили в Центральном банке России.
Отмечается, что в условиях санкций против крупнейших российских банков возник "отрицательный информационный фон", способствовавший повышенному спросу населения на наличные деньги.
"Речь идет как о рублях, так и о валюте. За февраль средства населения в банках снизились на 1,2 трлн рублей (3,5%)", — заявили в Центробанке.
Напомним, что в России уже на этой неделе правительство может принять решение об объявлении моратория на банкротство. Во время моратория кредиторы не вправе инициировать банкротство должников.
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