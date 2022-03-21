В РФ готовятся ввести мораторий на банкротство: что это значит

В РФ готовятся ввести мораторий на банкротство: что это значит

Во время моратория кредиторы не вправе инициировать банкротство должников.

В России уже на этой неделе правительство может принять решение об объявлении моратория на банкротство.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Мы ожидаем решения по мораторию на банкротство, поддержке технологических компаний — льготное кредитование, у нас по указу президента продление моратория на проверку IT-компаний до 2025 года и ряд других направлений", — сказал он.

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Так, во время моратория кредиторы не имеют права инициировать банкротство должников. Однако сами должники могут инициировать дело о своей несостоятельности или отказаться от моратория.

Отметим, что право вводить мораторий на банкротство по требованию кредиторов правительство России получило весной 2020 года в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19.

Между тем, в В России сети кинотеатров "заморозили" цены на билеты. Однако там будут показывать только советское и индийское кино. Граждане страны-агрессора не смогут увидеть мировые премьеры.

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