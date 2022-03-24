В Праге начало онлайн-трансляцию "Радио Украина"

Радио полностью украиноязычное с исключительно украинской музыкой.

В Праге с 22 марта заработало "Радио Украина". Радио полностью украиноязычное с исключительно украинской музыкой.

Проект рассчитан на украинцев, которые вынужденно переехали в Чехию, спасаясь от российской войны против Украины.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чешской Республике.

Кроме украинской музыки, радиоканал будет готовить авторские программы, актуальные выпуски новостей из Украины и Чехии, информировать о событиях, которые могут быть интересны украинцам в Чехии. Радио также планирует запустить серию консультационных передач с разными экспертами.

Значительная часть радиоэфира будет отведена детским передачам, в частности, сценическим чтением детских сказок.

Радиостанция доступна для прослушивания на сайте https://radioukrajina.cz и через бесплатное мобильное приложение radia.cz!

Приложение radia.cz доступно для скачивания в App Store и Google Play Market.

Напомним, в Праге перед театром выложили свечами символическую надпись "Дети" (фото).

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