Премьер-министр Чехии рассказал, как можно остановить Путина

Чехия призывает ужесточить санкции против РФ.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что следует ввести еще больше санкций против страны-агрессора. Это, по его мнению, может приостановить военные преступления РФ против Украины.
Об этом он написал в Twitter
"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди. Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", — подчеркнул Фиала.
Русская армия укрепила украинский Мариуполь. Cely svet vidi, что Vladimir Putin se dopoští vojnových zločinov a что в силу его vojce umiera nevinní люди.Опубликовано в Petr Fiala (@P_Fiala) 21 марта 2022
Необходимо продолжать разъяснять ясный и единый подход к Русю и другие sankce, это единственная cestа, как Путина заставить.
Напомним, переговоры в режиме онлайн между украинской и российской сторонами в понедельник, 21 марта, длились полтора часа. Дальше весь день будут работать рабочие группы.
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