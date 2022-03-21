Арахамия сообщил детали очередного раунда переговоров с Россией

Сегодня встреча делегаций длилась полтора часа.

Переговоры в режиме онлайн между украинской и российской сторонами в понедельник, 21 марта, длились полтора часа. Далее весь день будут работать рабочие группы.

Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "УП".

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"Встреча была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", — сказал он.

Отметим, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, заявивший о роли посредника по прекращению войны между Украиной и РФ, сообщил, что, несмотря на определенный прогресс, между сторонами остаются большие разрывы.

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