Пытались прорвать оборону: в Донецкой области ВСУ отбросили оккупантов

Оккупнаты понесли потери и отступили.

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и оккупантами. Вооруженные силы Украины отражают атаки врага.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил", — сказал Арестович.

Напомним, что защитники Украины уничтожили 11 батальонов танков, 24 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, около 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов. Это составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть украинцы уничтожили три российских ударных армии и одну воздушную армию.