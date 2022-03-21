Как уберечься от воздействия смога: советы Минздрава

Первым признаком негативного влияния смога может быть першение в горле.
В Киеве сегодня большинство горожан проснулось от запаха дыма.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как оградить себя от его негативного влияния.
Как известно, смог – один из видов загрязнения воздуха, который может быть опасен для уязвимых групп населения: детей, лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Как защититься от негативного воздействия смога:
- Если вам нужно выйти на улицу, наденьте защитные очки и маску;
- Если вы выходили на улицу, не забудьте принять душ;
- Делайте влажную уборку, по меньшей мере, раз в сутки;
- Избегайте чрезмерной физической активности в условиях смога;
- Откажитесь от проветривания квартиры;
- По возможности пейте много воды;
- Если у вас заболевания органов дыхательной системы, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было необходимое лекарство.
Отмечается, что первыми признаками негативного влияния смога могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа, глаз, затрудненное дыхание.
Поэтому, если вы почувствовали признаки отравления газами:
- прополощите горло солевым раствором;
- в случае ухудшения состояния обратитесь к врачу.
Напомним, взрывы и обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве — в некоторых районах города концентрация загрязняющих веществ в 12 раз превышает норму. В столице предупреждают о защите при выходе на улицу.