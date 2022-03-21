Як убезпечитися від впливу смогу: поради МОЗ

Першою ознаками негативного впливу смогу може бути першіння у горлі.
У Києві сьогодні більшість містян прокинулася від запаху диму.
У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як захистити себе від його негативного впливу.
Як відомо, смог – один із видів забруднення повітря, який може бути небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб літнього віку і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.
Як захиститися від негативного впливу смогу:
- Якщо вам потрібно вийти на вулицю, вдягніть захисні окуляри і маску;
- Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ;
- Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу;
- Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу;
- Відмовтеся від провітрювання квартири;
- За можливості пийте багато води;
- Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.
Зазначається, що першими ознаками негативного впливу смогу можуть бути першіння у горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднене дихання.
Тому, якщо ви відчули ознаки отруєння газами:
- прополощіть горло сольовим розчином;
- у разі погіршення стану зверніться до лікаря.
Нагадаємо, вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві — у деяких районах міста концентрація забруднюючих речовин у 12 разів перевищує норму. У столиці попереджають про захист при виході на вулицю.