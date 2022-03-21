Як убезпечитися від впливу смогу: поради МОЗ

Як убезпечитися від впливу смогу: поради МОЗ

Першою ознаками негативного впливу смогу може бути першіння у горлі.

У Києві сьогодні більшість містян прокинулася від запаху диму.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як захистити себе від його негативного впливу.

Як відомо, смог – один із видів забруднення повітря, який може бути небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб літнього віку і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.

Як захиститися від негативного впливу смогу:

Якщо вам потрібно вийти на вулицю, вдягніть захисні окуляри і маску;

Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ;

Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу;

Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу;

Відмовтеся від провітрювання квартири;

За можливості пийте багато води;

Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.

Зазначається, що першими ознаками негативного впливу смогу можуть бути першіння у горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднене дихання.

Тому, якщо ви відчули ознаки отруєння газами:

прополощіть горло сольовим розчином;

у разі погіршення стану зверніться до лікаря.

Нагадаємо, вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві — у деяких районах міста концентрація забруднюючих речовин у 12 разів перевищує норму. У столиці попереджають про захист при виході на вулицю.