Намагалися прорвати оборону: у Донецькій області ЗСУ відкинули окупантів

Окупанти зазнали втрат і відступили.

У Донецькій області тривають запеклі бої між ЗСУ та окупантами. Збройні сили України відбивають атаки ворога.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що захисники України знищили 11 батальйонів танків, 24 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків та 5 авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто українці знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію.