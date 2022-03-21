Второй фронт России: рискнут ли белорусы пойти войной против украинцев?

Белорусская армия – это остатки доктрины, менталитета и понимания ведения военных действий СССР. То есть, это этакая мини советская армия с советским вооружением.

Пустые полки магазинов, отсутствие сахара и круп, а вместо рублей – китайские юани. Нет, это не будни россиян. Это уже настоящее белорусов. Молодежь массово подается на визы, чтобы уехать в Евросоюз. Другие, которые живут в приграничных с Украиной районах, рассказывают, что круглосуточно слышат гул ракет, истребителей и военных самолетов, которые летят в сторону Украины.

Рассказывают, но мало что делают. Да, по словам советника лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франака Вячорки, белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят их технику и раздают листовки, чтобы предотвратить втягивание белорусских войск в войну России против Украины. Более того, председатель правления Украинской железной дороги Александр Камишин недвусмысленно поблагодарил "честных белорусских железнодорожников" за то, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет.

Но этого мало. Генштаб предупреждает о признаках подготовки ВС Беларуси к вторжению на территорию Волынской области. Планы Кремля - отрезать Украину от логистических цепочек с Запада. Вероятность нападения оценивается как высокая, Но ВСУ готовы дать отпор. Не исключены и провокации спецслужб РФ на белорусских объектах, чтобы вовлечь Беларусь в войну России против Украины.

ТСН.ua разбирался, почему белорусы сидят молча и ничего не делают, что будет означать вступление Беларуси в войну России против Украины, и есть ли там вообще кому воевать.

Пушечное мясо Путина

Белоруссия уже воюет против Украины на стороне России. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко предоставил Путину не только военные, но и гражданские аэропорты для взлета боевой авиации, беспилотников и запуска ракет по Украине. Сотни боевой техники с фашистской отметкой "Z", которой Путин маркирует геноцид против украинцев, ездят по улицам белорусских городов, как у себя дома. Кадыровцы кичатся на видео своим боевым российским автопарком, а на фоне дома белорусского города Мозырь. Оттуда, кстати, вылетает и больше всего российских ракет по мирным украинским городам.

Похоже, что диктатор Лукашенко потерял даже остатки суверенитета Беларуси, потому что предупреждения украинского Генштаба о вторжении ВС Беларуси в Украину совпали с появлением новостей о согласии Путина на отсрочку выплат Минском долгов перед Москвой на 5-6 лет. При этом по данным социологических опросов, 97% белорусов не поддерживают участие своей страны в войне России против Украины.

Однако регулярный призыв, который состоится через несколько недель, в Беларуси так никто и не отменил. Планируют призвать 150 офицеров запаса в возрасте до 27 лет. Судя по словам белорусской оппозиции, офицеры в отдельных частях, в частности, в Бресте, отказываются участвовать в военных зверствах против украинцев. Остальные просто уезжают из страны вместе с семьями.

Если белорусы решятся на это, то получат тысячи гробов, которые, возможно, и не поедут обратно в Беларусь. Они просто станут пушечным мясом Путина в его жестком геноциде против украинского народа. Как и россияне, трупами которых уже переполнены белорусские морги, в частности, в таких городах, как Мозырь, Гомель и Наровля. Медики там подписывают соглашения о неразглашении. Однако сарафанное радио все равно работает. Работницы жалуются, что стоны тяжело раненых российских солдат слышны в нескольких кварталах от госпиталей. Трупы убитых россиян, если повезет, отправляются самолетами или целыми вагонами в Россию. Если не повезет – хоронят на местных кладбищах. За две недели войны России против Украины только из Гомельской области в Россию вывезли 2,5 тыс. трупов.

"Совок" продолжает жить

Недавно Лукашенко снова сделал ряд скандальных заявлений в сторону Украины и Владимира Заленского. Мол, "Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь" и что "Зеленскому придется подписать акт о капитуляции". И это говорит человек, представляющий интересы страны, армия которой за 30 лет никогда не воевала.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что белорусская армия – это остатки доктрины, менталитета и понимания ведения боевых действий СССР. То есть, это этакая мини советская армия с советским вооружением.

По словам эксперта, белорусские ВС – это максимум 50 тыс. Но это и тыловые подразделения, и учебные заведения, и женщины. Боевых подразделений там буквально три бригады. Они могут набрать несколько тысяч войск специального назначения и десантно-штурмовых подразделений, использовать их западнее Киева (где-то в районе Волыни), чтобы растянуть ВСУ по фронту, отвлечь от Юга, Донбасса, Киева, и разрезать Украине транспортные коммуникации, в том числе, как говорится, чтобы не допустить поставок новейшего вооружения, в том числе систем ПВО для ВСУ с Запада.

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"То есть замысел очень амбициозный. Для его реализации я бы планировал 100 тыс. войск. Если они начнут высаживать эти 2-3 тыс. войск на вертолетах, а возможно еще и на Ил-76, я себе не представляю, какой будет успех." Думаю, ВСУ к этой операции надо отнестись очень серьезно, чтобы технологически, с максимальной эффективностью нанести максимальные потери противнику.Те белорусы, которые перейдут через границу Украины, должны быть немедленно уничтожены физически.Мне кажется и пленных там брать нецелесообразно. Лукашенко сразу понял, что Путин подставил его под очень большие проблемы", — комментирует ТСН.ua Михаил Самусь.

Почему белорусы ничего не делают

Этот вопрос задавали наверняка все украинцы со времен масштабных (для Беларуси) протестов после сфальсифицированных Лукашенко президентских выборов в августе 2020 года. По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, многие люди, которые оппонируют Лукашенко, либо находятся за пределами Беларуси, либо сидят в тюрьме или мертвы. При этом возможное вторжение ВС Беларуси на территорию Украины может вытащить белорусов из иллюзии зоны комфорта, и будет означать, что белорусский суверенитет как таковой завершился.

Евгений Магда отмечает, что Лукашенко уже является соратником военного преступника Путина. В Украине никто не забудет, что из Беларуси летят по нам ракеты и вылетают боевые самолеты. Беларусь является фактически тыловой базой российской агрессии против Украины. Но если белорусские войска перейдут границу, это изменит отношения между нашими странами на десятилетия.

Во-первых, за 30 лет дипломатических отношений между Беларусью и Украиной никогда не было противоречий, которые нельзя было бы решить.

Во-вторых, за 30 лет своей независимости белорусская армия никогда не воевала. В то же время украинская армия показала, что способна воевать и делать многое достаточно эффективно.

В-третьих, Лукашенко сам превратил Беларусь в заложницу России. Теперь он вынужден заявлять, что они с Россией единое целое. На самом же деле у России есть очевидный дефицит живой силы, который она будет пытаться исправить за счет Беларуси.

"Украинцы в сортах захватчиков не разбираются. Они их будут уничтожать достаточно последовательно. А дальше – это уже выбор самих белорусов. Украина уже выиграла более трех недель. А у белорусских военных была возможность посмотреть, чем есть военные действия в Украине, и чем это может закончиться. Риторика Лукашенко — это стремление все же уклониться от предметных боевых действий. Он небезосновательно подозревает, что его действия могут повлечь за собой внутренние преобразования в Беларуси", — говорит ТСН.ua Евгений Магда.

Михаил Самусь подытоживает, что Беларусь может стать началом конца Российской империи, потому что белорусы недавно поднимали протесты, которые были очень массовыми, хотя и не переходили мирную черту. Сейчас есть шанс, когда белорусские протесты возобновятся, но уже на другом уровне, и с украинской помощью они могут снести Лукашенко, а затем перекинуться и на территорию РФ.