Другий фронт Росії: чи ризикнуть білоруси піти війною проти українців?

Білоруська армія – це залишки доктрини, менталітету та розуміння ведення бойових дій СРСР. Тобто, це така собі міні радянська армія з радянським озброєнням.

Порожні полиці магазинів, відсутність цукру і круп, а замість рублів – китайські юані. Ні, це не будні росіян. Це вже сьогодення білорусів. Молодь масово подається на візи, щоб виїхати в Євросоюз. Інші, які живуть у прикордонних з Україною районах, розповідають, що цілодобово чують гул ракет, винищувачів та військових літаків, що летять у бік України.

Розповідають, проте мало що роблять. Так, за словами радника лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франака Вячорки, білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують їхню техніку та роздають листівки, щоб запобігти втягуванню білоруських військ у війну Росії проти України. Ба більше, голова правління Української залізниці Олександр Камишин недвозначно подякував "чесним білоруським залізничникам" за те, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає.

Проте цього замало. Генштаб попереджає про ознаки підготовки ЗС Білорусі до вторгнення на територію Волинської області. Плани Кремля – відрізати Україну від логістичних ланцюжків із Заходу. Ймовірність нападу оцінюється як висока, проте ЗСУ готові дати відсіч. Не виключені і провокації спецслужб РФ на білоруських об’єктах, щоб втягнути Білорусь у війну Росії проти України.

ТСН.ua розбирався, чому білоруси сидять мовчки і нічого не роблять, що означатиме вступ Білорусі у війну Росії проти України, і чим є там взагалі кому воювати.

Гарматне м'ясо Путіна

Білорусь вже воює проти України на боці Росії. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко надав Путіну не лише військові, а й цивільні аеропорти для зльоту бойової авіації, безпілотників та запуску ракет по Україні. Сотні бойової техніки з фашистською позначкою "Z", якою Путін маркує геноцид проти українців, їздять вулицями білоруських міст, як у себе вдома. Кадирівці хизуються на відео своїм бойовим російським автопарком, а на фоні будинки білоруського міста Мозир. Звідти, до речі, вилітає і найбільше російських ракет по мирним українським містам.

Схоже, що диктатор Лукашенко втратив навіть рештки суверенітету Білорусі, бо попередження українського Генштабу про вторгнення ЗС Білорусі до України співпали з появою новин про згоду Путіна на відтермінування виплат Мінськом боргів перед Москвою на 5-6 років. При цьому, за даними соціологічних опитувань, 97% білорусів не підтримують участь своєї країни у війні Росії проти України.

Проте, регулярний призов, який відбудеться за кілька тижнів, у Білорусі так ніхто і не відмінив. Планують призвати 150 офіцерів запасу віком до 27 років. Судячи зі слів білоруської опозиції, офіцери в окремих частинах, зокрема в Бресті, відмовляються брати участь у військових звірствах проти українців. Інші просто виїжджають з країни разом із сім’ями.

Якщо білоруси зважаться на це, то отримають тисячі гробів, які, можливо, і не поїдуть назад до Білорусі. Вони просто стануть гарматним м’ясом Путіна у його жорсткому геноциді проти українського народу. Як і росіяни, трупами яких вже переповнені білоруські морги, зокрема в таких містах, як Мозир, Гомель та Наровля. Медики там підписують угоди про нерозголошення. Проте сарафанне радіо все одно працює. Працівниці скаржаться, що стогін тяжко поранених російських солдатів чутно на кілька кварталів від шпиталів. Трупи вбитих росіян, якщо пощастить, відправляють літаками або цілими вагонами на Росію. Якщо ж не пощастить – ховають на місцевих цвинтарях. За два тижні війни Росії проти України лише з Гомельської області до Росії вивезли 2,5 тис. трупів.

"Совок" продовжує жити

Нещодавно Лукашенко знову зробив низку скандальних заяв у бік України та Володимира Заленського. Мовляв, "Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь" та що "Зеленському доведеться підписати акт про капітуляцію". І це каже людина, яка буцімто представляє інтереси країни, армія якої за 30 років ніколи не воювала.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь каже, що білоруська армія – це залишки доктрини, менталітету та розуміння ведення бойових дій СРСР. Тобто, це така собі міні радянська армія з радянським озброєнням.

За словами експерта, білоруські ЗС – це максимум 50 тис. Але це і тилові підрозділи, і навчальні заклади, і жінки тощо. Бойових підрозділів там буквально три бригади. Вони можуть набрати кілька тисяч військ спеціального призначення і десантно-штурмових підрозділів, використати їх західніше від Києва (десь в районі Волині), щоб розтягнути ЗСУ по фронту, відволікти від Півдня, Донбасу, Києва, і розрізати Україні транспортні комунікації, в тому числі, як кажуть, щоб не допустити поставок новітнього озброєння, в тому числі систем ППО для ЗСУ із Заходу.

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"Тобто, задум дуже амбіційний. Для його реалізації я б планував 100 тис. військ. Якщо вони почнуть висаджувати ці 2-3 тис. військ на вертольотах, а можливо ще й на Іл-76, я собі не уявляю, який буде успіх. Думаю, ЗСУ до цієї операції треба поставитися дуже серйозно, щоб технологічно, з максимальною ефективністю завдати максимальних втрат противнику. Ті білоруси, які перейдуть через кордон України, мають бути негайно знищені фізично. Мені здається і полонених там брати недоцільно. Треба зробити так, щоб Лукашенко одразу зрозумів, що Путін його підставив під дуже великі проблеми", - коментує ТСН.ua Михайло Самусь.

Чому білоруси нічого не роблять

Це питання ставили напевно всі українці від часу масштабних (для Білорусі) протестів після сфальсифікованих режимом Лукашенка президентських виборів у серпні 2020 року. За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, багато людей, які є опонентами Лукашенка, або перебувають за межами Білорусі, або сидять у в’язниці чи мертві. Разом із цим можливе вторгнення ЗС Білорусі на територію України може витягнути білорусів з ілюзії зони комфорту, і буде означати, що білоруський суверенітет як такий завершився.

Євген Магда зауважує, що Лукашенко вже є соратником воєнного злочинця Путіна. В Україні ніхто не забуде, що з Білорусі по нам летять ракети та вилітають бойові літаки. Білорусь є фактично тиловою базою російської агресії проти України. Але, якщо білоруські війська перейдуть кордон, це змінить відносини між нашими країнами на десятиліття.

По-перше, за 30 років дипломатичних відносин між Білоруссю і Україною ніколи не було суперечностей, які не можна було вирішити.

По-друге, за 30 років своєї незалежності білоруська армія ніколи не воювала. Натомість українська армія показала, що спроможна воювати і робити багато речей в ефективний спосіб.

По-третє, Лукашенко сам перетворив Білорусь на заручницю Росії. Тепер він змушений заявляти, що вони з Росією єдине ціле. Насправді ж у Росії є очевидний дефіцит живої сили, який вона намагатиметься виправити за рахунок Білорусі.

"Українці в сортах загарбників не розбираються. Вони їх будуть знищувати достатньо послідовно. А далі – це вже вибір самих білорусів. Україна вже виграла понад три тижні часу. А білоруські військові мали можливість подивитися, чим є воєнні дії в Україні, і чим це може закінчитися. Риторика Лукашенка - це прагнення все-таки ухилитися від предметних бойових дій. Він небезпідставно підозрює, що його дії можуть спричинити внутрішні перетворення в Білорусі", - каже ТСН.ua Євген Магда.

Михайло Самусь підсумовує, що Білорусь може стати початком кінця Російської імперії, бо білоруси нещодавно піднімали протести, і вони були дуже масовими, хоча й не переходили мирну межу. Зараз є шанс, коли білоруські протести відновляться, але вже на іншому рівні, і з українською допомогою вони можуть знести Лукашенка, а далі перекинутися і на територію РФ.