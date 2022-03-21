Росгвардія розганяє мітинги проти окупантів на Херсонщині: як минула доба на фронті

Росгвардія розганяє мітинги проти окупантів на Херсонщині: як минула доба на фронті

Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу.

Окупанти розповсюджують дезінформацію та пропаганду серед населення РФ. Вони готують підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.

Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України.

Волинь і Полісся

На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Росії на білоруських об’єктах, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Росіяни закріплюються на захоплених рубежах та проводять підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів ЗСУ окупанти на окремих напрямках блоковані.

Сіверщина і Слобожанщина

На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

Донбас і Південь

На Донецькому та Луганському напрямках було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).

Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату “Азовтсаль”. Загарбники ведуть штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста, але успіху не мають і зазнають втрат.

На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. Підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей, щоб запобігти мітингам проти окупантів.

На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.

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