Енергопостачання без Путіна: Німеччина підписала довгострокову угоду з Катаром

Уже наступного року ФРН зможе обходитися без російського газу.

У неділю, 20 березня, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час візиту до Катару підписав довгострокову угоду щодо співпраці в галузі енергопостачання. За його словами, це дасть можливість обходитися без російського газу.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Після зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамадом аль-Тані німецький міністр оголосив журналістам, що знайшов під час цього візиту навіть більше підтримки, ніж очікувалося.

“Незважаючи на те, що цього року нам все ще знадобиться російський газ, у майбутньому цього не буде. І це лише початок”, - запевнив він.

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Двостороння угода охоплює не лише постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Катару, який є одним із найбільших його експортером у світі, але й розвиток проектів у сфері відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності.

Німецький міністр продовжує свою поїздку до країн Перської затоки візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів, де також проведе переговори у рамках зусиль щодо ліквідації залежності від імпорту газу з Росії. Досі на країну-агресорку, яка розв’язала війну в Україні, у Німеччині припадало 55% закупівель викопного палива.

Нагадаємо, уряд Німеччини через державний банк KfW, нідерландський оператор Gasunie та німецька RWE підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва терміналу з прийому СПГ у місті Брунсбюттель.

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