Путін дозволив Лукашенкові заплатити борги пізніше

Виплату російських держкредитів у Кремлі погодилися перенести на 5-6 років.

Міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов оголосив, що у Москві погодилися відтермінувати виплату зобов'язань щодо російських держкредитів на п'ять-шість років.

Про це він повідомив у неділю, 20 березня, в ефірі телеканалу "Білорусь-1".

За його словами, таке перенесення термінів сплати держборгу дозволить Білорусі “не відволікати ресурси для того, щоб обслуговувати [інші] зобов'язання та погашати їх із партнерами з Росії".

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Білоруський міністр сказав, що частина коштів, що звільнилися від відстрочки платежів за російськими кредитами, буде направлена "на підтримку тих секторів, які дозволять... поліпшити взаємну торгівлю, особливо в цей санкційний період".

Водночас Селіверстов заперечив, що Мінськ і Москва обговорюють можливість переходу на російський рубль як на спільну валюту.

"Ніколи про це прямо не йшлося за великим рахунком. Тут стоїть питання про те, щоб ми у своїй зовнішній торгівлі використовували ту валюту, яка є у наших держав", - сказав очільник Мінфіну, зауваживши, що у взаєморозрахунках обидві держави-ізгої уникатимуть американських доларів.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує розташовувати жодні види ядерних озброєнь на своїй території, але за певних умов може передумати.

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