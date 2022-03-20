Беларусь готовится к вторжению на территорию Украины — Генштаб

Беларусь готовится к вторжению на территорию Украины — Генштаб

Поскольку у Беларуси нет опыта боевых действий, ее военнослужащие станут в Украине "пушечным мясом".

Республика Беларусь может перебросить свои войска на территорию Украины. Украинские силы готовы дать отпор противнику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

“Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженную агрессию РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко”, — подчеркнули в пресс-службе Генштаба ВСУ.

По данным издания "Украинская правда", напасть белорусские войска могут на волынское направление. Вероятно, это может произойти в ближайшие два дня.

Источник "УП" также добавил, что, поскольку Беларусь не имеет опыта боевых действий, ее военнослужащие станут в Украине "пушечным мясом".

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