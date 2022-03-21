"Вы убиваете своих": Арестович призвал не снимать последствия бомбардировок

Публиковать фото или видео можно только через сутки после обстрелов.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал не снимать на фото или видео бомбардировки украинских городов, поскольку это помогает врагу.

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Об этом он сообщил в Facebook.

"Сначала есть разведка. Корректировщики огня оккупантов есть, как в Киеве, так и во Львове или Ивано-Франковске. Затем идет удар, дальше — корректировка. Важнейшим этапом является определение последствий обстрелов. Потому что в зависимости от этого подбирается тип боеприпасов, снаряжение, тип оружия, из которого будут нестись следующие обстрелы. И вот как раз оценка результатов удара является важным элементом, и вы здесь помогаете врагу. За то, что вы снимаете и публикуете — вы уже заслуживаете награду от РФ", — пояснил советник главы Офиса президента.

Арестович подчеркнул, что нельзя снимать результаты ударов до того, как спасатели еще не разобрали завалы. Он призвал лучше вообще не снимать видео. А если так хочется поделиться материалами, то это можно сделать через сутки после бомбардировок. Также Арестович призвал не фотографироваться с военными.

"Коллеги, прекратите фотографировать, вы помогаете убивать своих", — подчеркнул Арестович.

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