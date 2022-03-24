Жителей Мариуполя насильственно вывозят на территорию РФ

В общей сложности под незаконную депортацию попало около 15 тысяч мариупольцев.

В Мариуполе оккупанты принялись насильственно вывозить на территорию РФ жителей города. Под незаконную депортацию попали 15 тысяч человек.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Это где-то половина всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, что удостоверяют личность. Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", — говорится в сообщении.

В горсовете добавляют, что оккупанты в течение последних 20 дней блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти людей.

"То, что делают российские оккупанты не поддается никакому объяснению. Сначала они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а затем насильно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо" нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", — говорит городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что из Мариуполя Донецкой области в Запорожье 23 марта на собственном транспорте добрались 2912 человек.