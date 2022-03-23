Верещук сообщила, что из Мариуполя и Гуляйполя удалось эвакуировать часть людей

Верещук сообщила, что из Мариуполя и Гуляйполя удалось эвакуировать часть людей

Министр анонсировала на 24 марта освобождение спасателей ГСЧС и водителей автобусов, которых накануне в поселке Мангуш задержали оккупанты.

Из Мариуполя Донецкой области в Запорожье 23 марта на собственном транспорте добрались 2912 человек.

Офис Президента Украины

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении.

"Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, которые еще вчера доехали до Бердянска, целый день были заблокированы оккупационными войсками на въезде в город. Также целый день на блокпосте в Васильевке оккупанты удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Колонна сегодня останется на ночь в городе Токмак и завтра утром продолжит движение в Бердянск", – рассказала министр.

Она также сообщила, что 24 марта должны быть освобождены спасатели ГСЧС Украины и водители автобусов, которых 22 марта российские оккупанты безосновательно задержали в поселке Мангуш.

"Запорожская область. Колонну автобусов для эвакуации людей из города Пологи в Запорожье сегодня также, к сожалению, оккупанты удерживали на блокпосте в Васильевке. Сейчас их уже пропустили и они продолжили движение по маршруту, и завтра утром из города Токмак будут вывозить людей", – сказала Верещук.

Она также сообщила, что из города Гуляйполе в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и ввезти в город гуманитарную помощь.

Напомним, министр также сообщила, что 23 марта из 9 коридоров сработало 7. Удалось эвакуировать 4554 человека.

23 марта - Ирина Верещук доложила о работе гуманитарных коридоров на сегодня