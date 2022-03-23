Вооруженные силы Украины ликвидировали тестя Стрелкова-Гиркина

Сергей Ситоленко в армии оккупантов был "заместителем командира боевой машины — наводчиком-оператором".

Вооруженные силы Украины ликвидировали тестя Гиркина "Стрелкова".

Об этом сообщил офицер ВСУ, военный блоггер Анатолий Штефан – Штирлиц.

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"Ситоленко Сергей по прозвищу "Сытый" с 2014 года проходил службу в 3 омсбр РОА и восемь лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины. Слава Нации. Смерть врагам", — написал Штефан.

На сайте "Миротворец" о ликвидированном боевике сказано, что его так называемой должностью в армии оккупантов была "заместитель командира боевой машины — наводчик-оператор".

Центр «Миротворец»

Сытому был 51 год, он — уроженец города Артемово (теперь - Зализное) Донецкой области.

Напомним, что главарю иррегулярного незаконного вооруженного формирования, контролируемого Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Офис генпрокурора не называет личность подозреваемого, между тем ряд СМИ уточнили, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, что речь идет об Игоре Стрелкове-Гиркине.

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