Почти 5 тысяч человек удалось эвакуировать 23 марта – Верещук

Из 9 коридоров сегодня сработало 7.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о результатах работы гуманитарных коридоров 23 марта.

Так, из 9 коридоров сегодня сработало 7. Удалось эвакуировать 4554 человека.

"Из города Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте добрались 2912 мариупольцев. Из Гуляйполя в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и завезти в город гуманитарную помощь. В Киевской области из поселков Большая Дымерка и Богдановка в Бровары удалось эвакуировать 769 человек. Из села Светильня в Бровары эвакуировали 150 человек", – сообщила Верещук.

Также в Луганской области из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Кременной и поселка Нежное эвакуировано в город Бахмут 672 человека. Также доставлено 60 тонн гуманитарной помощи: консервы, крупы и мука.

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