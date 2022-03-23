Верещук опровергла заявления России об обмене пленными

Единый обмен состоялся 1 марта.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук опровергла заявления российских властей об обмене пленными.

Об этом пишет Суспільне.

В частности, 23 марта Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия и Украина уже провели два обмена пленными.

"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили, то что подает РФ - не соответствует действительности", — ответила Верещук.

Первым обменом пленными уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова 21 марта назвала возвращение похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в обмен на девять российских солдат.

Ранее стало известно, что в Украине содержатся пленные россияне, которых их страна не забирает еще с 2014 года.

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