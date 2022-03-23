Лукашенко забрал часть своих войск от украинской границы

Лукашенко забрал часть своих войск от украинской границы

В то же время, значительная группировка войск Беларуси остается вблизи границы Украины.

Часть подразделений вооруженных сил Беларуси вернулась в пункты постоянной дислокации.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 23 марта.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях. На Волынском направлении активных действий противника не выявлено. Частично подтверждается возвращение отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. В то же время режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, в Беларуси рассказали, планируют ли они наступать на Украину.

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