Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Лукашенко забрал часть своих войск от украинской границы

Дата публикации
Просмотры
13к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лукашенко забрал часть своих войск от украинской границы

Associated Press

В то же время, значительная группировка войск Беларуси остается вблизи границы Украины.

Часть подразделений вооруженных сил Беларуси вернулась в пункты постоянной дислокации.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 23 марта.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях. На Волынском направлении активных действий противника не выявлено. Частично подтверждается возвращение отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. В то же время режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, в Беларуси рассказали, планируют ли они наступать на Украину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Генерал-майор СБУ дал оценку ситуации в Беларуси и возможному вторжению войск в Украину

Генерал-майор СБУ дал оценку ситуации в Беларуси и возможному вторжению войск в Украину
Следующая публикация