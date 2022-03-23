"ПриватБанк" получил семь бронированных инкассаторских авто от почтового оператора Польши

Украинский банк в начале марта обратился к западным коллегам с просьбой о помощи.
Национальный оператор почтовой связи Польши — Poczta Polska — передал семь бронированных авто для перевозки наличных денег по просьбе украинского "ПриватБанка".
В начале марта "ПриватБанк" обратился к западным коллегам с просьбой о помощи для безопасной доставки больших объемов наличных денег для отделений и банкоматов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Безопасная транспортировка наличных денег является важным элементом непрерывности функционирования государства, а в условиях войны, в которых сейчас Украина, этот процесс имеет особое значение. Поэтому мы решили поддержать ПриватБанк и предоставить специализированные современные автомобили, обустроенные для перевозки наличных", — сказал Томаш Здзикот, президент Poczta Polska.
Poczta Polska имеет крупнейшую в Польше сеть кассового обслуживания (COG) и собственный автопарк специализированной техники для сопровождения денег и других ценностей.
Напомним, ПриватБанк на фоне войны России против Украины обновил надписи на экранах в банкоматах.
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