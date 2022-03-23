"ПриватБанк" получил семь бронированных инкассаторских авто от почтового оператора Польши

Украинский банк в начале марта обратился к западным коллегам с просьбой о помощи.

Национальный оператор почтовой связи Польши — Poczta Polska — передал семь бронированных авто для перевозки наличных денег по просьбе украинского "ПриватБанка".

Также читайте Пенсия в апреле 2022 года: будет ли перерасчет

В начале марта "ПриватБанк" обратился к западным коллегам с просьбой о помощи для безопасной доставки больших объемов наличных денег для отделений и банкоматов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Безопасная транспортировка наличных денег является важным элементом непрерывности функционирования государства, а в условиях войны, в которых сейчас Украина, этот процесс имеет особое значение. Поэтому мы решили поддержать ПриватБанк и предоставить специализированные современные автомобили, обустроенные для перевозки наличных", — сказал Томаш Здзикот, президент Poczta Polska.

Poczta Polska имеет крупнейшую в Польше сеть кассового обслуживания (COG) и собственный автопарк специализированной техники для сопровождения денег и других ценностей.

Напомним, ПриватБанк на фоне войны России против Украины обновил надписи на экранах в банкоматах.

Читайте также: