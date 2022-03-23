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"ПриватБанк" отримав сім броньованих інкасаторських авто від поштового оператора Польщі

"ПриватБанк" отримав сім броньованих інкасаторських авто від поштового оператора Польщі

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"ПриватБанк" отримав сім броньованих інкасаторських авто від поштового оператора Польщі

ПриватБанк

Український банк на початку березня звернувся до західних колег з проханням про допомогу.

Національний оператор поштового звʼязку Польщі - Poczta Polska - передав сім броньованих авто для перевезення готівки на прохання українського "ПриватБанку".

На початку березня "ПриватБанк" звернувся до західних колег з проханням про допомогу для безпечної доставки більших обсягів готівки для відділень та банкоматів. 

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Безпечне транспортування готівки є важливим елементом безперервності функціонування держави, а в умовах війни, в яких зараз Україна, цей процес має особливе значення. Тому ми вирішили підтримати ПриватБанк і надати спеціалізовані сучасні автомобілі, облаштовані для перевезення готівки", - сказав Томаш Здзікот, президент Poczta Polska.

Poczta Polska має найбільшу в Польщі мережу касового обслуговування (COG) та власний автопарк спеціалізованої техніки для супроводу грошей та інших цінностей.

Нагадаємо, "ПриватБанк" на тлі війни Росії проти України оновив написи на екранах у банкоматах.

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