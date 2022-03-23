В "Укрпошті" розповіли, як отримати пенсії і грошові виплати, якщо змінили місцеперебування

В "Укрпошті" розповіли, як отримати пенсії і грошові виплати, якщо змінили місцеперебування

Пенсійний Фонд України, Міністерство соціальної політики та "Укрпошта" роблять все можливе, щоб пенсіонери та ті українці, яким виплачують інші соціальні виплати, могли навіть під час війни отримати кошти. ТСН.ua розповідає, як отримати пенсії і грошові виплати на "Укпошті", якщо ви тимчасово переїхали.

На Урядовому порталі розповіли, якщо ви отримували пенсію чи інші соціальні виплати через "Укрпошту" і нікуди не переїжджали, можна очікувати кошти вдома або забрати в відділені згідно зі звичним графіком роботи. Варто стежити за повідомленнями від працівників "Укрпошти", адже дати виплат можуть змінюватися в залежності від проведення бойових дій в регіоні. За посиланням можна перевірити, як правцює те чи те відділення в умовах воєнного стану.

Як отримати пенсію на "Укрпошті", якщо ви переїхали

Що робити, якщо ви виїхали з місця фактичного перебування і тимчасово оселилися в іншому регіоні України? Отримати кошти можна трьома способами:

телефонуєте до контакт-центру "Укрпошти" (номер телефону 0 800 300 545 ), обираєте цифру "2" (розділ "Пенсії, соціальні виплати і субсидії") - дзвінки безкоштовні;

), обираєте цифру "2" (розділ "Пенсії, соціальні виплати і субсидії") - дзвінки безкоштовні; телефонуєте до ПФУ;

до ПФУ; надаєте всю необхідну інформацію через свій електронний кабінет на сайті Пенсійного Фонду України.

Потрібно проінформувати, що ви переїхали і бажаєте отримати пенсію чи іншу соціальну допомогу за іншою адресою. Водночас необхідно надати такі дані:

"Укрпошта": як отримати пенсії, якщо переїхали

ПІБ одержувача;

адреса, на яку отримували виплати до березня 2022 року;

номер і серія паспорта;

номер телефону одержувача;

як одержувач отримував гроші (у відділенні чи за домашньою адресою);

нова адреса доставки та індекс відділення "Укрпошти" за новою адресою.

Також додатково потрібно вказати код переказу, отриманий в смс-повідомленні - якщо ви отримували пенсію чи соціальну допомогу поштовим переказом.

Протягом кількох днів кошти будуть виплачені за новою адресою проживання.

Якщо ви не визначилися з новим місцем отримання виплат, пенсію або соціальну допомогу можна отримати в будь-якому автоматизованому відділенні "Укрпошти", до якого у вас є доступ. Про це потрібно повідомити під час дзвінка.

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