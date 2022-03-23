Депутатам Держдуми від "Єдиної Росії" заборонили самовільно покидати РФ

Для цього їм необхідний спецальний дозвіл.

Відтепер депутати Державної Думи від провладної партії "Єдиної Росії" не зможуть самовільно виїжджати за межі країни.

Аби покинути територію РФ їм необхідний дозвіл керівника фракції Володимира Васильєва, повідомляє журнал "Холод".

Депутат партії Путіна повинен подати на ім'я керівника фракції заяву, в якій буде вказана країна, яку він збирається відвідати, а також терміни і мета виїзду.

Необхідності у дозволі немає лише за умови, що це службове відрядження депутата.

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