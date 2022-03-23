Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили самовольно покидать РФ

Для этого им необходимо специальное разрешение.

Теперь депутаты Государственной Думы от провластной партии "Единой России" не смогут самовольно выезжать за пределы страны.

Чтобы покинуть территорию РФ им необходимо разрешение руководителя фракции Владимира Васильева, сообщает журнал "Холод".

Депутат партии Путина должен подать на имя руководителя фракции заявление, в котором будет указана страна, которую он собирается посетить, а также сроки и цели выезда.

Необходимости в разрешении нет только при условии, что это служебная командировка депутата.

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