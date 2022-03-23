Виталий Ким объяснил частые воздушные тревоги в Николаеве

По словам главы ОГА, участились обстрелы российскими войсками.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему в городе стали чаще раздаваться воздушные тревоги.

Сегодня, 23 марта, в новом видеообращении, Ким объяснил, что российские войска начали обстреливать с кораблей и очень часто ракеты летят мимо Николаева. Чтобы не подвергать жителей города опасности, воздушную тревогу включают на всякий случай:

"То, что добавилось объявлений о многих обстрелах, воздушных тревогах – объясняю. Те обстрелы, которые артиллерийские, или "градами", "смерчами" – мы их не успеваем объявлять. Они две минуты летят, мы пока фиксируем взлеты, пока объявляем, они уже падают. Сейчас "орки" часто обстреливают, гораздо чаще ракетами с кораблей – из Севастополя и так далее. Мы не знаем, куда оно летит. Поэтому так часто объявляем воздушную тревогу, потому что мы обязаны на всякий случай это делать", – объяснил глава ОГА.