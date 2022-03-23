Віталій Кім пояснив часті повітряні тривоги у Миколаєві

За словами голови ОДА, почастішали обстріли російськими військами.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім пояснив, чому у місті стали частіше лунати повітряні тривоги.

Сьогодні, 23 березня, у новому відеозверненні, Кім пояснив, що наразі російські війська почали обстрілювати з кораблів і дуже часто ракети летять повз Миколаїв. Аби не наражати мешканців міста на небезпеку, повітряну тривогу вмикають про всяк випадок:

"Те, що додалося об'яв про багато обстрілів, повітряних тривог – пояснюю. Ті обстріли, які артилерійські, або "градами", смерчами – ми їх не встигаємо оголошувати. Вони дві хвилини летять, ми поки фіксуємо взлети, поки оголошуємо, воно вже падає. Зараз "орки" часто обстрілюють, набагато частіше ракетами з кораблів – з Севастополя і так далі. Ми не знаємо, куди воно летить. Тому так часто оголошуємо повітряну тривогу, тому що ми зобов'язані про всяк випадок це робити", - пояснив голова ОДА.

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