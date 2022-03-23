Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России

Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России

При вводе названия сервиса в поисковой строке в обеих платформах приложение не отображается, как раньше.

Американский стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России.

Об этом пишет издание "Коммерсант".

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При вводе названия сервиса в поисковой строке App Store и Google Play приложение не отображается, как это было ранее.

Netflix ранее объявил об остановке деятельности в РФ. Кроме того, компания приостановила работу над российскими оригинальными проектами. Решение было принято из-за войны войны, развязанной РФ в Украине.

С 24 февраля из российского раздела App Store было удалено 6982 приложения для iPhone и iPad, свидетельствуют данные Sensor Tower.

В частности, свои программы удалили производитель напитков Coca-Cola, бренд одежды H&M, а также спортивные ассоциации NFL, NBA, WWE, каналы Eurosport, разработчики мобильных игр присоединились, включая Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и многие другие.

Ранее стало известно, что американская продуктовая IT-компания Netcracker уходит с российского рынка. Компания останавливает в РФ продажи и инвестиции, а также закрывает учебные центры и прекращает наем людей.

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