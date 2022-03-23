Для України потрібен міжнародний "план Маршалла" - міністр фінансів ФРН

Німеччина готова підтримати Україну.

Після досягнення миру Україна для відновлення потребуватиме “плану Маршалла”, розробленого міжнародною спільнотою.

Про це заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, повідомляє Укрінформ.

“Для України потрібен міжнародний “план Маршалла. Німеччина та загалом міжнародне співтовариство солідарні з Україною не лише сьогодні, вони думають про мир та про необхідність відновлення держави після війни. Наша підтримка боротьби народу України за свободу триватиме”, - сказав Лінднер.

Він зауважив, що ФРН надає Києву допомогу як на двосторонній основі, так і в міжнародному контексті.

Нагадаємо, що Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі 500 мільйонів євро. ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки.