У Раді закликали уряд домагатись від Заходу плану Маршала для України

У Раді закликали уряд домагатись від Заходу плану Маршала для України

Для зміцнення армії Україні потрібно будувати потужну економіку.

Це можливо через відтермінування виплат зовнішніх боргів, відкриття ринків збуту для українських товарів та державну підтримку економіки в Україні.

Про це 23 лютого у Верховній Раді заявив Дмитро Кисилевський, заступник голови Комітету Ради з питань економічного розвитку.

За його словами, саме зараз є прекрасна нагода підняти перед партнерами питання економічної співпраці, які відповідають меті розвитку української економіки.

Кисилевський запропонував три напрямки такого діалогу.

По-перше, потрібно розпочати перемовини про переформатування боргів. Не про списання, а про вивільнення цих коштів для реінвестування в українську економіку, що може принести $40 млрд інвестицій.

По-друге, потрібно домагатись зменшення мит для українських товарів. Наприклад, США звільнили з-під дії мита на метал вже усі країни, окрім Росії, Китаю і України. Потрібно розпочати перегляд тарифних умов для України в Світовій організації торгівлі (СОТ). Процедури це дозволяють.

По-третє, потрібен перегляд можливостей України в сфері державної допомоги. Україна взяла євроінтеграційні зобов’язання обмежити здатність держави підтримувати власну економіку. Це шкодить. Потрібно забезпечити розширення можливостей державного фінансування економіки, а діючі обмеження відтермінувати до моменту приєднання України до ЄС.

"Хто вивчав економічну історію Німеччини, знає про існування планів Маршала і Моргентау. План Моргентау, який нав’язали Німеччині після поразки у війні, полягав у повній деіндустріалізації Німеччини. Але союзники тоді швидко зрозуміли, що бідна сировинна країна стане осередком нестабільності в Європі. Давайте визнаємо, що підхід західних країн до української економіки дуже схожий на цей план Моргентау", - сказав Кисилевський.

За його словами саме план Маршала дозволив збудувати таку Німеччину, якою вона є зараз.

"Тож якщо наші партнери і союзники хочуть зменшувати ризик великої війни, вони мають звернути увагу в тому числі на індустріальний розвиток України. Німеччина, зважаючи на свій досвід, могла б стати лідером цього процесу. Пропоную уряду почати про це діалог", - закликав Кисилевський.