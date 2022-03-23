Для Украины нужен международный "план Маршалла" – министр финансов ФРГ

Германия готова поддержать Украину.

После достижения мира Украина будет нуждаться в “плане Маршалла”, разработанного международным сообществом.

Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, сообщает Укринформ.

“Для Украины нужен международный план Маршалла. Германия и международное сообщество солидарны с Украиной не только сегодня, они думают о мире и о необходимости восстановления государства после войны. Наша поддержка борьбы народа Украины за свободу будет продолжаться”, — сказал Линднер.

Он отметил, что ФРГ оказывает Киеву помощь как на двусторонней основе, так и в международном контексте.

Напомним, что Европейская комиссия преследует цель удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели 500 миллионов евро. ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.