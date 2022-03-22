Мінфін почав продавати військові облігації: як їх придбати

Мінфін почав продавати військові облігації: як їх придбати

Міністерство фінансів надає список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів.

Ввечері 22 березня стартують аукціони з продажу військових облігацій. Залучені кошти підуть на забезпечення проведення пріоритетних видатків держбюджету України в умовах військового стану.

Міністерство фінансів надає список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

Облігації від 1000 грн

Укргазбанк

Укрексімбанк

Альфа-банк

ПУМБ

Південний

ICU

Універ Капітал (можна через додаток Wotan)

Дрегон Капітал

Облігації від 50 000 грн

Ощадбанк

Облігації від 100 000 грн

Приватбанк

Кредобанк

Облігації від 500 000 грн

ОТП Банк

Райффайзен банк

Що таке військові облігації?

Це особливий вид державних облігацій, які випускають під час війни, щоб підтримати економіку. Фактично, держава запозичує гроші у громадян та гарантує повернути їх у майбутньому. Головна особливість облігацій — винятково підтримка обороноздатності держави в умовах війни.

Читайте також: