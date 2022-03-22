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Мінфін почав продавати військові облігації: як їх придбати

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Мінфін почав продавати військові облігації: як їх придбати

УНІАН

Міністерство фінансів надає список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів.

Ввечері 22 березня стартують аукціони з продажу військових облігацій. Залучені кошти підуть на забезпечення проведення пріоритетних видатків держбюджету України в умовах військового стану.

Міністерство фінансів надає список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

Облігації від 1000 грн

  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк
  • Альфа-банк
  • ПУМБ
  • Південний
  • ICU
  • Універ Капітал (можна через додаток Wotan)
  • Дрегон Капітал

Облігації від 50 000 грн

  • Ощадбанк

Облігації від 100 000 грн

  • Приватбанк
  • Кредобанк

Облігації від 500 000 грн

  • ОТП Банк
  • Райффайзен банк

Що таке військові облігації?

Це особливий вид державних облігацій, які випускають під час війни, щоб підтримати економіку. Фактично, держава запозичує гроші у громадян та гарантує повернути їх у майбутньому. Головна особливість облігацій — винятково підтримка обороноздатності держави в умовах війни.

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