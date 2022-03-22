Мінфін почав продавати військові облігації: як їх придбати

Міністерство фінансів надає список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів.
Ввечері 22 березня стартують аукціони з продажу військових облігацій. Залучені кошти підуть на забезпечення проведення пріоритетних видатків держбюджету України в умовах військового стану.
Міністерство фінансів надає список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.
Облігації від 1000 грн
- Укргазбанк
- Укрексімбанк
- Альфа-банк
- ПУМБ
- Південний
- ICU
- Універ Капітал (можна через додаток Wotan)
- Дрегон Капітал
Облігації від 50 000 грн
- Ощадбанк
Облігації від 100 000 грн
- Приватбанк
- Кредобанк
Облігації від 500 000 грн
- ОТП Банк
- Райффайзен банк
Що таке військові облігації?
Це особливий вид державних облігацій, які випускають під час війни, щоб підтримати економіку. Фактично, держава запозичує гроші у громадян та гарантує повернути їх у майбутньому. Головна особливість облігацій — винятково підтримка обороноздатності держави в умовах війни.
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