Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Українські сили ППО збили два російські бойові літаки та безпілотник

Дата публікації
Перегляди
33к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські сили ППО збили два російські бойові літаки та безпілотник

Повітряне командування "Схід"

Ворожі повітряні цілі знищені на Слобожанському напрямку.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 22 березня два російські бойові літаки та ворожий безпілотник

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід".

"Підрозділами, що перебувають в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожий безпілотник та два бойові літаки країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні...

Опубліковано Повітряне командування "Схід" Вівторок, 22 березня 2022 р.

Нагадаємо, за добу 21 березня ЗСУ знищили 9 повітряних цілей російських військ.

Читайте також:

Наступна публікація