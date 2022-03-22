Путін через провал у війні в Україні припинив дослухатися до думки своїх спецслужб - ЗМІ

Путін через провал у війні в Україні припинив дослухатися до думки своїх спецслужб - ЗМІ

У всіх невдачах Кремль звинувачує розвідку.

Оскільки вторгнення до України пішло не за планом, президент Росії Володимир Путін припинив довіряти та дослухатися до своєї розвідки.

Про це пише Forbes з посиланням.

Так, за словами одного експерта, Путін вирішив, що він сам є найінформованішою людиною у питанні України. Більше того, менш ніж за чотири тижні Путін вжив каральних заходів проти людей з ФСБ, яких він знає особисто. Йдеться про генерала Сергія Бесєду та іншого офіцера спецслужби, якого взято під домашній арешт, і заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврілова, якого відправили у відставку.

Водночас в інтерв'ю "Spiegel" експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов розповів, війна в Україні почалась з того, що Путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Зазначається, що усі ці випадки пов’язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі в усьому звинувачують саме розвідку. І саме через це, говорить Солдатов, Путін припинив дослухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам "знає" більше про Україну, ніж усі інші.

"Серед усіх людей в апараті безпеки він, вочевидь, прислухається лише до міністра оборони Шойгу і ще може до секретаря Ради безпеки Патрушева", - додав Солдатов.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

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