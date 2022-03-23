В Беларуси рассказали, планируют ли они наступать на Украину

В Беларуси рассказали, планируют ли они наступать на Украину

В Белоруссии заявили, что они будут защищать свое государство.

В Беларуси заявили, что их войска не планируют наступать на Украину, а будут воевать только на территории своего государства.

Об этом сказал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в эфире одного из белорусских телеканалов.

"Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать", – заявил Вольфович.

Также госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что его государство якобы "стараются втянуть в войну против "братской" Украины, но Беларусь якобы всегда была "площадкой для мира".

Напомним, российские оккупанты используют около 40 аэродромов, расположенных в России, Беларуси и оккупированном Крыму.

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