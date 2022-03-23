Верещук спростувала заяви Росії про обмін полоненими

Єдиний обмін відбувся 1 березня.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяви російської влади про обмін полоненими.

Про це пише Суспільне.

Зокрема, 23 березня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Росія та Україна провели вже два обміни полоненими.

"Станом на зараз жодних обмінів ми не проводили, те, що подає РФ, не відповідає дійсності", — відповіла Верещук.

Першим обміном полоненими уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова 21 березня назвала повернення викраденого мера Мелітополя Івана Федорова в обмін на дев'ятьох російських солдатів.

Раніше стало відомо, що в Україні утримують полонених росіян, яких їхня країна не забирає ще від 2014 року.

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