Венедіктова анонсувала обмін полоненими найближчим часом

Також Венедіктова наголосила, що усі воєнні злочинці будуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найближчим часом, наймовірніше, відбудеться обмін полоненими з Росією.

Про це вона розповіла у прямому ефірі спільного телемарафону UA разом на українських каналах.

"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала генпрокурорка.

Також вона додала, що в Офіс генпрокурора працюють за диверсантами, розвідниками та злочинцями, та пообіцяла, що всі вони нестимуть відповідальність за злочини.

"Я обіцяю вам, лише за дітей ми притягнемо (до відповідальності – ред.) кожного. Крім того, ми зосереджені на кримінальних провадженнях, відкритих проти диверсантів, розвідників та злочинців. Україна не повинна виходити з міжнародного порядку денного. Путін намагається всіх заговорити, але світ повинен знати - хто справжній фашист. Ми виділили напрямок – сексуальні злочини. Неприємна тема, але ми вимушено взяли її на роботу. Жертвам знадобляться роки реабілітації", - сказала Венедіктова.

Читайте також: