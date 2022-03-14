Члени Комітету з прав людини засудили спроби провести "референдум" на Херсонщині

Проведення штучних референдумів в умовах обстрілу цивільних не має нічого з демократією.

Народні депутати України підтримали рішення Херсонської обласної ради про невизнання створення так званої "народної республіки" і наголосили, що проведення псевдореферендуму в умовах тимчасової військової окупації не матиме жодних правових наслідків.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

“Комітет з прав людини засуджує ці спроби із застосуванням засобів примусового характеру. Мітинги та масові акції протесту проти окупаційного режиму свідчать про кардинально протилежне волевиявлення жителів регіону. Референдум – це народне волевиявлення, яке за змістом і є формою безпосередньої демократії. Проведення штучних референдумів в умовах обстрілу цивільних не має нічого спільного ані з демократією, ані з вільним волевиявленням”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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